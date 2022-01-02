Финляндии не понравились требования России к НАТО

Ниинисте сказал, что «сферам интересов нет места в 2020-х годах», а «суверенное равенство всех государств – это базовый принцип, который должен уважать каждый». При этом Ниинисте указал, что Европу обсуждают, но не привлекают к дискуссии. По его словам, требования «касаются Европы», хотя «предъявлены США и НАТО». Он заявил, что «в такой ситуации Европа не может просто слушать».