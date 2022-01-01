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1 час назад

Украина перебросила бронетехнику на границу с Донбассом

На границе Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали бронетехнику силовиков Украины. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции республики.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. Так, в зоне ответственности 57 бригады отмечено нахождение ДВУХ бронетранспортеров в жилом районе н. п. Муратово», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ЛНР местные военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Это произошло в ответ на обстрел, в результате которого один сотрудник народной милиции погиб, а другой получил ранение.

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