Зеленский назвал свою главную цель

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и назвал главную цель на посту главы государства. Он заявил в Telegram, что надеется завершить войну в Донбассе.

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К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше! — отметил украинский президент.

Он уточнил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты, если сначала она исчезнет из голов соотечественников.

Как только мы уберём линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украину не напугает никакая армия на её границе.

Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что не какая попало армия с нашей стороны границы защищает нас, — добавил президент Украины.