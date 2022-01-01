Ким Чен Ын сделал пугающий прогноз

Лидер КНДР Ким Чен Ын в последние годы не выступал с новогодними посланиями к нации. Вместо этого он держал речь по итогам крупных партийных заседаний в конце старого или начале очередного нового года. В этом году Ким Чен Ын в заключительной речи по итогам года на Четвертом пленуме центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва, который прошел с 27 по 31 декабря, не стал подробно говорить о международных отношениях, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку" предстоящую в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

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«Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», - информирует ЦТАК.

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Согласно сообщению ЦТАК, на Пленуме обсуждался бюджет страны на 2022 год, итоги работы за 2021 год и планы на грядущий год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. Мировая общественность ждала прояснения ситуации в международной политике КНДР с учетом зашедших в тупик переговоров КНДР с США и Южной Кореей по денуклеаризации. Но в опубликованном ЦТАК обобщении речи Ким Чен Ына и итогах пленума такой информации не оказалось.

В выступлении северокорейского лидера «О направлениях работы партии и государства в 2022 году» говорится о сельском хозяйстве и строительстве, укреплении структуры партии и местных властей, развитии экономики, промышленности, науки и здравоохранения, также об усовершенствовании оборонных сил страны и противоэпидемической деятельности.

ЦК партии называет 2021 «годом великой победы", открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства «в условиях тяжелых испытаний». По итогам пленума было выпущено постановление, одобренное единогласно.