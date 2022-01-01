Четыре медведя уснули на дереве в центре города

Медведица с тремя медвежатами из Вирджинии, США, уснули на дереве в центре города, пишет издание SfGate. По информации СМИ, медведи забрели в город ночью, после чего осмотрели окрестности и забрались на дерево. С утра их спящими обнаружили местные жители, сообщившие об этом в полицию.

Фото: Кадр из видео/WAVY-TV Кадр из видео/WAVY-TV

Офицеры, приехавшие на место, решили не будить животных. Более того, полицейские посоветовали людям, проживающим рядом с деревом, по возможности не выходить из дома. Случайным прохожим запретили подходить к медведям, чтобы не нарушать их покой.

Сообщается, что позже медведи проснулись сами, спустились с дерева, прогулялись по улице и пошли обратно в сторону леса. В результате инцидента никто из людей или из животных не пострадал. Ранее два медведя в Калифорнии забрались в машину женщину и испортили и салон.