В Армении запретили полиэтиленовые пакеты

В Армении с 1 января 2022 года запретили реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве окружающей среды.

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Отныне в стране прекращается продажа и бесплатная выдача полиэтиленовых пакетов «в объектах и местах, в том числе передвижных и под открытым небом». Исключение оставили для расфасовочной пленки, а также для пакетов и мешков из вторсырья.

Власти объяснили запрет тем, что пакеты используются в среднем 10-15 минут, а для их разложения в естественной среде требуется 400 лет.

10 декабря на Украине вступил в силу схожий закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов». Он предполагает запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг. К нарушителям требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.