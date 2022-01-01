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16 минут назад

Еще одна популярная пляжная страна полностью открылась для российских туристов

Власти еще одной популярной пляжной страны, Малайзии, с 1 января 2022 года полностью открыли границы для иностранных путешественников, в том числе и для российских туристов.

Малайзия полностью открылась для российских туристов
Фото: Ravin Rau / UnaplashRavin Rau / Unaplash

Как сообщало издание The Star со ссылкой на малазийского государственного и политического деятеля Мухидина Яссина, туристический сектор страны крайне медленно восстанавливается из-за отсутствия туристов.

15 ноября пляжный остров-курорт Лангкави в Малайзии открылся для российских туристов. Так, для въезда путешественникам потребуется сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов на момент прибытия, медицинская страховка и обратный билет.

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