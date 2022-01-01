Малайзия полностью открылась для российских туристов

Власти еще одной популярной пляжной страны, Малайзии, с 1 января 2022 года полностью открыли границы для иностранных путешественников, в том числе и для российских туристов.

Фото: Ravin Rau / Unaplash Ravin Rau / Unaplash

Как сообщало издание The Star со ссылкой на малазийского государственного и политического деятеля Мухидина Яссина, туристический сектор страны крайне медленно восстанавливается из-за отсутствия туристов.