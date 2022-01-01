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8 минут назад

Reuters: Байден пригрозил Путину санкциями из-за ситуации на Украине

Президент США Джо Байден в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о недопустимости вторжения России на Украину.

Байден пригрозил Путину «высокой ценой» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции», — цитирует американского лидера Reuters.

Байден отметил, что США и союзники по НАТО в этом случае увеличат своё присутствие в Европе, и это «будет высокая цена».

В то же время президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесён серьёзнейший ущерб».

В мире,Санкции,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Reuters,
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