Медведчук раскрыл предложение из офиса Зеленского

"Естественно и первые, и вторые - все получили отказ. <...> Я считал всегда себя законопослушным гражданином, выполнял, в отличие от власти, и той, и сегодняшней, требования закона и не считаю, что меня можно за что-то привлечь. Привлечение меня к ответственности, как этого хотят и как об этом идут указания со стороны Зеленского - это не что иное, как преступная деятельность со стороны должностных лиц. И этот путь я для себя избрал, и этот путь открытый к борьбе", - сказал Медведчук.