Украинская чиновница объяснила скандальное платье

Спутница бывшего замминистра образования Украины Игоря Гарбарука Кристина Тишкун в эфире телеканала «1+1» объяснила, зачем надела скандальное платье с глубоким декольте на официальное мероприятие.

Фото: Instagram Instagram

Кристина Тишкун сопровождала Гарбарука на официальной встрече с мэром Львова. На мероприятие 27-летняя юрист надела обтягивающее фигуру черное платье с очень глубоким декольте.

После встречи в Интернете появилась фотография с Тишкун, которую представили как помощницу Гарбарука.

Наряд девушки вызвал волну критики. После этого кабмин уволил замминистра с занимаемой должности. Скандальное платье позже продали на аукционе за 1 тысячу долларов. Вырученные средства будут переданы Херсонской больнице имени Евгения Карабелеша.

Как сообщила Тишкун, она надела скандальное платье в знак протеста против проявлений сексизма и гендерного неравенства.