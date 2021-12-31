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14 минут назад

Украинская чиновница объяснила скандальное платье

Спутница бывшего замминистра образования Украины Игоря Гарбарука Кристина Тишкун в эфире телеканала «1+1» объяснила, зачем надела скандальное платье с глубоким декольте на официальное мероприятие.

Украинская чиновница объяснила скандальное платье
Фото: InstagramInstagram

Кристина Тишкун сопровождала Гарбарука на официальной встрече с мэром Львова. На мероприятие 27-летняя юрист надела обтягивающее фигуру черное платье с очень глубоким декольте.

После встречи в Интернете появилась фотография с Тишкун, которую представили как помощницу Гарбарука.

Наряд девушки вызвал волну критики. После этого кабмин уволил замминистра с занимаемой должности. Скандальное платье позже продали на аукционе за 1 тысячу долларов. Вырученные средства будут переданы Херсонской больнице имени Евгения Карабелеша.

Как сообщила Тишкун, она надела скандальное платье в знак протеста против проявлений сексизма и гендерного неравенства.

При этом девушка подчеркнула, что не является чиновницей и не работает в министерстве образования. По ее словам, с Гарбаруком они работали над общим проектом и на встречу с мэром Львова она поехала не как официальное лицо, а как представитель медийности и коммуникации. Девушка добавила, что она не принимала участие в деловой программе встречи.

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