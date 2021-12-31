ВОЗ назвала условие для победы над пандемией в 2022-м

Мы должны остановить пандемию. Для этого необходимо, чтобы все страны работали сообща и достигли уровня в 70% вакцинированных жителей. Каждый из нас должен сыграть свою роль. <...> Я желаю людям во всех частях света счастливого, безопасного и здорового 2022 года, — сказал исследователь.