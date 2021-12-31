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42 минуты назад

Посольство РФ в Сербии отреагировало на ситуацию с сотрудником ООН

Посольство России в Сербии заявило, что провозглашение властями Косово российского сотрудника ООН персоной нон грата является антироссийской провокацией. Имя сотрудника названо не было, сообщает РИА Новости.

В России ответили на высылку сотрудника ООН в Косово
Фото: EPAEPA

Расцениваем это «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, дабы выслужиться перед западными менторами, — цитирует заявление посольства агентство.

Министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала в пятницу, 31 декабря, объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата. Такое требование выдвинула премьер-министр Альбина Курти.

Глава МИД также подчеркнула, что Республика Косово сохраняет решимость «противостоять злокачественному влиянию РФ», и пообещала продолжать тесное сотрудничество с западными партнёрами, прежде всего США, НАТО и ЕС.

Непризнанное Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

В октябре этого года президент самопровозглашённого государства Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии, обвинив Россию в «дестабилизирующей политике».

В мире,НАТО,ООН,МИД,ЕС,РИА Новости,
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