Непризнанное Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

Министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала объявила персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK).

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"По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность", - написала Гервала в пятницу в Facebook.

Ранее, 22 октября, президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.