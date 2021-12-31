Зеленский решил отказаться от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать откреститься от партии «Слуга народа», так её рейтинге заметно ниже, чем у главы «незалежной».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, речь идёт о переименовании «Слуги народа» на название с использованием фамилии Зеленского.

При этом источники, близкие к лидеру Украины пояснили, что Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам. По их словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому «Слуга» будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом эта политическая сила пойдет на выборы.

При этом в офисе президента планируют составить список партии на выборы без одиозных персонажей из числа нынешних депутатов. Вместо них будут подбирать лиц с неиспорченным пока имиджем.

«Остальных же все равно нужно будет провести в Верховную Раду. Их планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», – рассказал один из источников в окружении Зеленского.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду – в 2023 году. Согласно последним данным социологов опроса, семь партий во главе с президентской «Слугой народа» прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время.

Ранее советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк прокомментировал падение рейтингов президента Украины. По его мнению, против Зеленского проводится негативная кампания, что и сказывается на его популярности в народе.