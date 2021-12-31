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1 час назад

Появилось видео с места взрыва на угольном предприятии в Балтиморе

На угольном предприятии в Балтиморе прогремел взрыв. Кадры с места происшествия публикует российское видеоагентство Ruptly.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако взрыв вызвал ударную волну, которая выбила стекла в домах местных жителей, расположенных вблизи завода.

«Когда прогремел взрыв, я стоял на кухне с чашкой кофе, и все стекло пролетело мимо меня», – сказал Денис Брайт, проживающий недалеко от предприятия.

Точные причины ЧП устанавливаются. Согласно одной из версий, к взрыву привело заклинивание конвейерной ленты, по другой – могла произойти разгерметизация баллона с пропаном.

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