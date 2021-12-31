Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о недопустимости влияния извне на выбор его страной внешнеполитического курса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя требования России не расширять НАТО за счет вступления постсоветских стран, Шалва Папуашвили отметил, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию вот уже несколько лет зафиксирован в конституции страны.

«Этот курс незыблем», – отметил он.

«Наш ответ Москве в том, что выбор внешнего курса является нашим суверенным правом», – заявил спикер парламента Грузии, выразивший уверенность в том, что России не удастся убедить НАТО и ЕС отказать Грузии в интеграции в их ряды.

Членство в НАТО Грузии Североатлантический альянс пообещал на саммите в Бухаресте в 2008 году. Что касается вступления в ЕС, Грузия планирует подать заявку в 2024 году.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, где, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины и Грузии.