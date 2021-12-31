ООН положительно отнеслась к переговорам Путина и Байдена. Об этом заявила помощница официального представителя генсека Организации Флоренция Сото Ниньо, сообщает РИА Новости.

Мы всегда приветствуем диалог между государствами — членами ООН, — приводит агентство слова представителя ООН.

Разговор между президентами России и США состоялся в ночь на пятницу, 31 декабря. Он продолжался 50 минут. Стороны обсудили переданные Россией США и НАТО документы по гарантиям безопасности, ситуацию на Украине, а также коснулись возможных антироссийских санкций.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили конкретный и содержательный характер. Он отметил, что это не был «предновогодний разговор», так как ровно за сутки до этого имело место важное политическое действо.