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1 час назад

В ФРГ назвали невозможной блокировку «Северного потока-2»

Эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse назвал невозможной блокировку газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

В ФРГ назвали невозможной блокировку «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я все еще считаю, что проект неправильный», — заявил парламентарий ФРГ, пояснив, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому такими методами сорвать запуск трубопровода невозможно.

Кроме того, Нарипур подчеркнул, что если газопровод будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода «СП-2». «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

«Северный поток — 2» расколол Германию

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года.

В мире,Александр Новак,Бундестаг,РИА Новости,
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