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46 минут назад

Взрыв произошёл в пакистанском городе Кветта

Взрыв произошёл около медицинского центра в пакистанском городе Кветта (Белуджистан), от ударной волны разбились окна близлежащих домов и получили повреждения автомобили. Погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 16 получили ранения, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает Express Tribune.

Взрыв произошел в пакистанском городе Кветта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный министр региона Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил террористический акт и выразил недовольство мерами безопасности в столице провинции.

18 декабря при взрыве банка в пакистанском Карачи погибли не менее 14 человек.

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