Взрыв произошел в пакистанском городе Кветта

Взрыв произошёл около медицинского центра в пакистанском городе Кветта (Белуджистан), от ударной волны разбились окна близлежащих домов и получили повреждения автомобили. Погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 16 получили ранения, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает Express Tribune.
Главный министр региона Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил террористический акт и выразил недовольство мерами безопасности в столице провинции.
18 декабря при взрыве банка в пакистанском Карачи погибли не менее 14 человек.