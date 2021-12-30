Взрыв произошел в пакистанском городе Кветта

Взрыв произошёл около медицинского центра в пакистанском городе Кветта (Белуджистан), от ударной волны разбились окна близлежащих домов и получили повреждения автомобили. Погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 16 получили ранения, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает Express Tribune.