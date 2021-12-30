100 тысяч за сутки. Италия установила коронавирусный «рекорд»

В Италии число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек впервые с начала пандемии, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки прирост заразившихся составил 126 888 человек, тогда как сутками ранее в стране заболели 98 тысяч человек.
Италия обновляет рекорд по числу заражений шестой день подряд.
Резкий рост выявленных больных обусловлен в том числе рекордным количеством проведенных тестов. За сутки, по данным итальянского Минздрава, в стране сделали 1 млн 150 тысяч тестов на COVID-19.
За сутки было зафиксировано 156 летальных исходов, в понедельник в стране умерли 136 пациентов с коронавирусом.
Власти Италии приняли решение в очередной раз ужесточить ковидные ограничения. Они будут действовать с 10 января по 31 марта.
При заселении в отели необходимо будет предъявить Super Green Pass. Он выдается только переболевшим или вакцинированным от COVID-19 одобренным ВОЗ препаратом.
Также такой пропуск придется предъявить в общественном транспорте, при посещении развлекательных центров, спортплощадок, стадионов, кафе и ресторанов. При этом граждане должны носить маску повышенной защиты FFP2 как в помещении, так и на улице.