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1 час назад

Украина заявила об отсутствии угрозы со стороны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии военной угрозы со стороны России, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Украина заявила об отсутствии угрозы со стороны России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах. На сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим», — сказал он в ходе брифинга после заседания СНБО.

По его словам, на границе наблюдается небольшое увеличение российских войск, но оно не является критичным. Само наличие этих войск в 200 километрах от украинской границы является новостью только для некоторых западных стран, подчеркнул Данилов.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Секретарь СНБО также заявил, что Россия вообще не готова к наступлению на Украину. «Отдыхайте, спокойно празднуйте Новый год», — заключил он.

Ранее Данилов назвал развал Украины заданием номер один для президента России Владимира Путина.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали это безосновательным нагнетанием напряженности.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Путин,
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