Прошедшие спецподготовку снайперы прибыли в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что в Донбасс прибыли снайперы вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли подготовку у британских инструкторов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы милиции Александр Мазейкин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Двадцать девятого декабря отмечено прибытие двух снайперских пар на передовые позиции 57-й бригады в район населенного пункта Трехизбенка, прошедших специальную подготовку под руководством британских инструкторов», — сказал он.

По его словам на этом участке линии соприкосновения украинские военные могут устроить провокации

Он предупредил командование ВСУ, что любые агрессивные действия будут «незамедлительно» пресечены.

Ранее В ЛНР обвинили украинских диверсантов в похищении милиционера. По его словам, в республике обладают информацией о пытках и использовании «запрещенных медикаментов» для принуждения захваченного военнослужащего к даче ложных показаний, которые позволят «оправдать преступные действия» украинских сил.