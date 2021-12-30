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57 минут назад

Президент Эстонии рассказал, как его украли цыгане

Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что теоретически упустил возможность стать цыганским бароном. Об этом пишет Eesti Ekspress.

Президент Эстонии рассказал, как его украли цыгане
Фото: ReutersReuters

Карис рассказал о случае из своего детства — в начале 1960-х годов его на рынке чуть не украли цыгане.

«Я тогда был маленьким мальчиком четырех или пяти лет. Мы пошли с бабушкой на рынок в Тарту, чтобы купить еды. В то время цены на рынке были ниже, чем в магазинах», — вспоминает президент.

Вскоре один из продавцов сообщил бабушке, что цыгане увели белокурого мальчика в белой шубе с собой. В то время в лесу Ихасте в Тарту был палаточный лагерь цыган.

Родные нашли маленького Алара на автобусном вокзале и забрали домой. Сам президент признался, что почти ничего не помнит о том, как его пытались украсть.

Ранее президент Эстонии заявил о неравенстве русскоязычных детей в детсадах. По мнению Кариса, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.

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