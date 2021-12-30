Самолет-разведчик США создал опасную ситуацию над Черным морем

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа».

Фото: United States Air Force United States Air Force

«[Самолет] без контакта с диспетчерами работал всего в 1300 метрах по высоте от пассажирского самолета Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia рейсом Минск – Тель-Авив», – передает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Напомним, ранее в воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер со 160 людьми на борту был вынужден сменить курс.