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1 час назад

Американский самолет-разведчик создал опасную ситуацию над Черным морем

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа».

Самолет-разведчик США создал опасную ситуацию над Черным морем
Фото: United States Air ForceUnited States Air Force

«[Самолет] без контакта с диспетчерами работал всего в 1300 метрах по высоте от пассажирского самолета Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia рейсом Минск – Тель-Авив», – передает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Напомним, ранее в воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер со 160 людьми на борту был вынужден сменить курс.

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Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов».

В мире,НАТО,Деловая газета "Взгляд",
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