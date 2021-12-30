Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского

В Перу шаманы и целители провели традиционный обряд привлечения здоровья и удачи в Новом году. В церемонии они использовали портреты мировых лидеров — президента России Владимира Путина, его украинского коллеги Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Видео ритуала опубликовано на YouTube-канале итальянской газеты La República.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил SWI шаман Феликс Рондан, он и его коллеги попросили природу объявить 2022-й годом наступления конца пандемии COVID-19. Для этого участники обряда нарисовали семенами и лепестками круг на земле с числом 2022, в который сложили подношения, в том числе листья коки, и вылили на алтарь напиток чича на основе ферментированной кукурузы.

Кроме того, шаманы провели церемонию по очистке международных отношений от негатива. Особенно они старались избавиться от напряженности между Россией и Украиной. Для этого целители облили настоем фотографии Путина, Зеленского и Байдена, в котором они видят ключ к решению проблемы взаимоотношений между странами.

«Это будет очень благоприятный год для всех стран. Будет очень хороший прогресс в области здравоохранения, и конфликты утихнут. Наступит мир, спокойствие и хорошее здоровье для всех», — предсказал целитель Андрес де Лос-Сантос.