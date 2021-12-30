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42 минуты назад

В Перу шаманы провели ритуал с портретами Путина и Зеленского

В Перу шаманы и целители провели традиционный обряд привлечения здоровья и удачи в Новом году. В церемонии они использовали портреты мировых лидеров — президента России Владимира Путина, его украинского коллеги Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Видео ритуала опубликовано на YouTube-канале итальянской газеты La República.

Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил SWI шаман Феликс Рондан, он и его коллеги попросили природу объявить 2022-й годом наступления конца пандемии COVID-19. Для этого участники обряда нарисовали семенами и лепестками круг на земле с числом 2022, в который сложили подношения, в том числе листья коки, и вылили на алтарь напиток чича на основе ферментированной кукурузы.

Кроме того, шаманы провели церемонию по очистке международных отношений от негатива. Особенно они старались избавиться от напряженности между Россией и Украиной. Для этого целители облили настоем фотографии Путина, Зеленского и Байдена, в котором они видят ключ к решению проблемы взаимоотношений между странами.

«Это будет очень благоприятный год для всех стран. Будет очень хороший прогресс в области здравоохранения, и конфликты утихнут. Наступит мир, спокойствие и хорошее здоровье для всех», — предсказал целитель Андрес де Лос-Сантос.

Это не первый раз, когда шаманы проводят церемонии, чтобы наладить отношения между странами. В 2017 году они помолились за мир в Венесуэле и за недопущение конфликта между США и КНДР.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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