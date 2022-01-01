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36 минут назад

Тысячи людей встретили Новый год на Таймс-сквер

Десятки тысяч человек встретили Новый год на Таймс-сквер, несмотря на активное распространение в Нью-Йорке омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС.

Тысячи людей встретили Новый год на Таймс-сквер
Фото: ТАССТАСС

Пройти на прилегающие к главной площади Нью-Йорка улицы могли только полностью вакцинированные - сертификаты проверяли сотрудники полиции. Часть людей, но далеко не все, пришли в масках, социальную дистанцию из-за большого скопления людей соблюдать было невозможно. На саму площадь при этом пустили только тех, кто приобрел билеты на встречу Нового года в расположенных на Таймс-сквер ресторанах и барах или пришел еще днем. По оценкам городских властей, их число не должно было превышать 15 тыс. человек. Остальные могли смотреть салют с прилегающих улиц.

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В прошлом году праздник на Таймс-сквер встречали только несколько десятков специально приглашенных - масштабные торжества пришлось отменить из-за пандемии. В этом году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил провести традиционную масштабную встречу Нового года, чтобы показать, что город вернулся к жизни после пандемии. Он лишь несколько скорректировал планы после появления омикрон-штамма, распорядившись ужесточить допуск на Таймс-сквер. Живой концерт заменили трансляции выступлений артистов из разных частей страны - Лос-Анджелеса, Флориды. Решение не отменять массовые мероприятия вызвало волну критики в социальных сетях.

Штат Нью-Йорк и его крупнейший город стали в последние недели главным очагом распространения омикрон-штамма в США. По информации офиса губернатора штата, за предыдущие сутки было выявлено 76,5 тыс. новых случаев заболевания (примерно в три раза больше, чем в середине декабря), 546 человек были госпитализированы, умерли от последствий коронавируса 80 больных.

Новый год на Таймс-сквер

До пандемии во встрече Нового года на Таймс-сквер и в центральной части Манхэттена принимали участие до 1 млн человек.

Первый раз праздник в центре нью-йоркского района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь получили нынешние имена. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.

Спуск хрустального шара остается центральным событием церемонии по сей день. Шар диаметром 3,6 метра и массой 5,3 тонны изготовлен почти из 2,7 тыс. треугольников. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок. За спуском хрустального шара последовал салют.

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