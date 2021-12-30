Мощное извержение подводного вулкана сняли на видео

На опубликованной записи извержение похоже на сильный взрыв. По предварительным сведениям, вулкан выбросил столб пепла на высоту 12 километров. Практически весь остров накрыло слоем пепла.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай представляет собой остров, который образовался в архипелаге Тонга в результате взрыва вулкана в 2014 году. На месте ранее располагались два острова.