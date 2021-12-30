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37 минут назад

Мощное извержение подводного вулкана сняли на видео

Мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло в Полинезии. Снятые очевидцами кадры природного явления появились в социальных сетях.

На опубликованной записи извержение похоже на сильный взрыв. По предварительным сведениям, вулкан выбросил столб пепла на высоту 12 километров. Практически весь остров накрыло слоем пепла.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай представляет собой остров, который образовался в архипелаге Тонга в результате взрыва вулкана в 2014 году. На месте ранее располагались два острова.

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