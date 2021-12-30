Назван главный страх Зеленского

Закрывая оппозиционные телеканалы, президент Украины Владимир Зеленский показывает свой страх перед критикой. Таким мнением 29 декабря поделился депутат украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Качный в эфире телеканала «Наш».
«Он всех боится сейчас. Сейчас у него началось такое время, когда ему страшно с любого направления с людьми разговаривать открыто, без охраны, без суфлеров. Это уже становится просто невозможным для нашего президента. Где бы он не находился, там везде оцепление в несколько полос и обязательно стоят суфлеры. Как только эти суфлеры убирают, мы слышим то, что происходило на интервью его с журналистами, когда он начал их оскорблять, обзывать и понес непонятно какие вещи», — сказал депутат.
По мнению Качного, Зеленский осознает, что его рейтинги падают, а потому закрывает телеканалы, на которых его действия могут подвергать критике, несмотря на незаконность.
Напомним, 28 декабря на сайте Офиса президента Украины был опубликован указ, согласно которому вводятся санкции против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы.
Ранее депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что украинские телеканалы не имеют право отключать от эфира без соответствующего решения суда. Он назвал абсурдным экстренное решение СНБО Украины и подчеркнул, что никаких оснований вводить санкции не было, так как телеканалы работали в юридическом поле Украины.