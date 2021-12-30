Назван главный страх Зеленского

«Он всех боится сейчас. Сейчас у него началось такое время, когда ему страшно с любого направления с людьми разговаривать открыто, без охраны, без суфлеров. Это уже становится просто невозможным для нашего президента. Где бы он не находился, там везде оцепление в несколько полос и обязательно стоят суфлеры. Как только эти суфлеры убирают, мы слышим то, что происходило на интервью его с журналистами, когда он начал их оскорблять, обзывать и понес непонятно какие вещи», — сказал депутат.