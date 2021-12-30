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32 минуты назад

Королевская гвардия промаршировала по ребенку в Лондоне: видео

В Лондоне солдаты Королевской гвардии промаршировали по ребенку, приехавшему посмотреть на Тауэр. Снятые невольными свидетелями инцидента кадры появились в распоряжении Telegram-канала SHOT.

На них видно, как двое караульных проходят мимо туристов. В какой-то момент на их пути оказывается мальчик. Один из гвардейцев с криками, чтобы тот ушел с дороги, сбивает ребенка с ног. Отскочить в сторону юный посетитель лондонской достопримечательности не успел. Королевский страж переступил через него и пошел дальше.

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