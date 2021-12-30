Стало известно о фабрикации подробностей задержания Хусейна

Версия о поимке бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, согласно которой его нашли в укрытии под землей, не соответствуют действительности. О фабрикации подробностей его задержания в интервью РИА Новости заявил экс-переводчик военных США, пожелавший остаться анонимным.

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По его словам, Хусейн не прятался в яме, а был в некой комнате на ферме и, предположительно, молился. Переводчик утверждает, что политик был слишком слаб, чтобы прятаться в «норе». Он добавил, что поимку Хусейна могли сфабриковать, чтобы американская коалиция против Ирака не потерпела поражение, а авторитет властей не пострадал.