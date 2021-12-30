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58 минут назад

Стало известно о фабрикации подробностей задержания Саддама Хусейна

Версия о поимке бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, согласно которой его нашли в укрытии под землей, не соответствуют действительности. О фабрикации подробностей его задержания в интервью РИА Новости заявил экс-переводчик военных США, пожелавший остаться анонимным.

Стало известно о фабрикации подробностей задержания Хусейна
Фото: ReutersReuters

По его словам, Хусейн не прятался в яме, а был в некой комнате на ферме и, предположительно, молился. Переводчик утверждает, что политик был слишком слаб, чтобы прятаться в «норе». Он добавил, что поимку Хусейна могли сфабриковать, чтобы американская коалиция против Ирака не потерпела поражение, а авторитет властей не пострадал.

О поимке Хусейна стало известно в декабре 2003 года, его нашли в убежище под Тикритом. Политика казнили путем повешения 30 декабря 2006 года по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности, в том числе геноциде курдов и массовом убийстве шиитов. При этом сам Хусейн просил о расстреле.

В мире,РИА Новости,
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