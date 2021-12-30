Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

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С начала ноября Саакашвили находился в тюремной больнице. Врачи сообщали о сильном ухудшении его здоровья из-за голодовки, которую он держал с момента своего задержания. Елизавета Ясько, утверждала, что Михаил Саакашвили находится «в критическом состоянии и не получает необходимой медицинской помощи». Кроме того, по ее словам, к нему не единожды применялось насилие, в том числе пытки.

Сегодня во время эфира на своей странице в Facebook Елизавета Ясько заявила, что около двух ночи Саакашвили «силой похитили» из больницы.

«Его повалили и в наручниках силой вывезли в Руставскую тюрьму. Пока неизвестно, в каком он состоянии, в сознании ли», - заявила она.

Адвокат бывшего президента Грузии Ника Гварамия подтвердил на своей странице в Facebook, что Саакашвили забрали из военного госпиталя в Гори и увезли в направлении тюрьмы. Он заявил, что намерен встретиться со своим подзащитным и «убедиться, что тот жив».

Специальная пенитенциарная служба пока не делала заявлений. Однако ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился и поэтому он должен вернуться в тюрьму, пишет Sputnik-Грузия.