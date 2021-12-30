Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили забрали из госпиталя в Гори и увезли в тюрьму в Рустави. Об этом в Facebook заявили девушка политика депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько и его адвокат Ника Гварамия.
С начала ноября Саакашвили находился в тюремной больнице. Врачи сообщали о сильном ухудшении его здоровья из-за голодовки, которую он держал с момента своего задержания. Елизавета Ясько, утверждала, что Михаил Саакашвили находится «в критическом состоянии и не получает необходимой медицинской помощи». Кроме того, по ее словам, к нему не единожды применялось насилие, в том числе пытки.
Сегодня во время эфира на своей странице в Facebook Елизавета Ясько заявила, что около двух ночи Саакашвили «силой похитили» из больницы.
«Его повалили и в наручниках силой вывезли в Руставскую тюрьму. Пока неизвестно, в каком он состоянии, в сознании ли», - заявила она.
Адвокат бывшего президента Грузии Ника Гварамия подтвердил на своей странице в Facebook, что Саакашвили забрали из военного госпиталя в Гори и увезли в направлении тюрьмы. Он заявил, что намерен встретиться со своим подзащитным и «убедиться, что тот жив».
Специальная пенитенциарная служба пока не делала заявлений. Однако ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился и поэтому он должен вернуться в тюрьму, пишет Sputnik-Грузия.
Саакашвили был задержан 1 октября. Он приехал в Грузию впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел.