Данные по смертности от «омикрона» раскрыли в ЮАР

Штамм коронавируса "омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на совместное исследование ученых Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

В публикации отмечается, что специалисты наблюдали за зараженными "омикроном" в городе Тшване, провинция Гаутенг, в котором была зафиксирована первоначальная вспышка "омикрона". Ученые выяснили, что из-за нового штамма умерли порядка 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%.

Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.

Кроме того, пациенты, госпитализированные в период вспышки "омикрона", выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сравнил степень заразности штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".