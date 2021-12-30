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1 час назад

Telegraph: "омикрон" имеет меньший уровень смертности по сравнению с другими штаммами

Штамм коронавируса "омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на совместное исследование ученых Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

Данные по смертности от «омикрона» раскрыли в ЮАР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации отмечается, что специалисты наблюдали за зараженными "омикроном" в городе Тшване, провинция Гаутенг, в котором была зафиксирована первоначальная вспышка "омикрона". Ученые выяснили, что из-за нового штамма умерли порядка 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%.

Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.

Кроме того, пациенты, госпитализированные в период вспышки "омикрона", выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сравнил степень заразности штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".

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