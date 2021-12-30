Украина провалила разработку вакцины от COVID-19

Учёные на Украине приостановили работы над вакциной от COVID-19 из-за отсутствия интереса со стороны властей, сообщает news.ru со ссылкой на заявление руководителя Института биологии клеток Национальной академии наук Андрея Сибирного.
По словам медика, препаратов против коронавируса на мировом рынке сейчас много, а интереса со стороны властей Украины больше нет.
«Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — отметил ученый.
Отмечается, что шесть месяцев назад возникла и финансовая проблема. Один из этапов исследования требовалось провести в Польше, где лаборатории располагают необходимыми ресурсами.
«Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», — сказал Сибирный.
Ранее в Ужгороде на Украине открыли пункт анонимной вакцинации от коронавируса для граждан с поддельными сертификатами о наличии прививки. Сделать укол анонимно смогут те украинцы, которые внесены в базу вакцинированных, но по факту прививку не сделали, а приобрели поддельные электронные сертификаты об иммунизации.