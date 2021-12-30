Украина провалила разработку вакцины от COVID-19

Учёные на Украине приостановили работы над вакциной от COVID-19 из-за отсутствия интереса со стороны властей, сообщает news.ru со ссылкой на заявление руководителя Института биологии клеток Национальной академии наук Андрея Сибирного.

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По словам медика, препаратов против коронавируса на мировом рынке сейчас много, а интереса со стороны властей Украины больше нет.

«Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — отметил ученый.

Отмечается, что шесть месяцев назад возникла и финансовая проблема. Один из этапов исследования требовалось провести в Польше, где лаборатории располагают необходимыми ресурсами.

«Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», — сказал Сибирный.