На Украине провалили разработку вакцины от COVID-19

Львовские учёные приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей, заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный. По его словам, вакцин на мировом рынке сейчас много, а интереса со стороны властей Украины больше нет, сообщает портал «Общественный».

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Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет, — объяснил академик.

Он уточнил, что полгода назад возникла и финансовая проблема. Один из этапов исследования требовалось провести в Польше, где лаборатории располагают необходимыми ресурсами.

Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет, — подчеркнул Сибирный.

Ранее стало известно, что Украина не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». По словам вице-премьера страны Ирины Верещук, у Киева «есть возможность прививать граждан».