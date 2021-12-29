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27 минут назад

Робота-баскетболиста научили вести мяч в Японии. Видео

В Японии робота-баскетболиста научили вести мяч. Ранее робот-спортсмен мог только забрасывать мяч в корзину, но делал это так ловко, что в устроенных соревнованиях обыграл людей. Об этом передает телеканал "Москва 24".

Баскетболиста создали инженеры одного из известных автоконцернов в свободное от работы время. Они вдохновились мангой из 90-х – Slam Dunk.

Робот представляет собой алюминиевый скелет, покрытый смолой с искусственным интеллектом. Для тренировок потребовалось примерно 200 тысяч роликов с бросками из штрафной зоны.

В мире,Видео,Москва24,
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