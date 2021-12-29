Робота-баскетболиста научили вести мяч в Японии. Видео

В Японии робота-баскетболиста научили вести мяч. Ранее робот-спортсмен мог только забрасывать мяч в корзину, но делал это так ловко, что в устроенных соревнованиях обыграл людей. Об этом передает телеканал "Москва 24".

Баскетболиста создали инженеры одного из известных автоконцернов в свободное от работы время. Они вдохновились мангой из 90-х – Slam Dunk.