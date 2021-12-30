Зеленского обвинили в нарушении 9 статей конституции

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, когда вводил санкции против телеканалов, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний. Действия президента подтверждают беззаконие на Украине, отметил политик, выступление которого опубликовано на сайте партии.

Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов — «Первого независимого» и UkrLive — это очередное подтверждение беззакония в нашей стране, — указал Загородний.

Его соратник по партии, глава комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич является собственником телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

Вчера, когда я прочёл указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена, — добавил депутат.

Зеленский своим указом лишает права на работу журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, заключил Загородний.