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1 час назад

На Украине заявили о нарушении Зеленским девяти статей конституции

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, когда вводил санкции против телеканалов, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний. Действия президента подтверждают беззаконие на Украине, отметил политик, выступление которого опубликовано на сайте партии.

Зеленского обвинили в нарушении 9 статей конституции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов — «Первого независимого» и UkrLive — это очередное подтверждение беззакония в нашей стране, — указал Загородний.

Его соратник по партии, глава комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич является собственником телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

Вчера, когда я прочёл указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена, — добавил депутат.

Зеленский своим указом лишает права на работу журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, заключил Загородний.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких владельцев СМИ. Они коснутся медиахолдинга «Новости», который принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. На пять лет аннулированы лицензии и блокированы активы телекомпаний «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый», Ukrlife.tv.

В мире,Тарас Козак,Нестор Шуфрич,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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