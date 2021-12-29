Фото подарков Лукашенко Путину появилось в Сети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы производства стеклозавода «Неман». Снимок подарков опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Всегда интересный пункт визитов Первого - подарки. И на этот раз в Питер - не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», - говорится в сообщении.

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29 декабря Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным. Беседа лидеров двух стран длилась около трех часов. На переговорах Путин и Лукашенко подтвердили планы провести совместные военные учения в 2022 году и оценили прогресс в интеграции двух стран.

Перед началом встречи Путин лично заехал за белорусским лидером на автомобиле Mercedes.

После переговоров президенты приняли участие в хоккейном гала-матче