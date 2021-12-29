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26 минут назад

Гватемала получила новую партию вакцины "Спутник V"

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", насчитывающая 2 млн доз, была доставлена в Гватемалу в среду. Об этом говорится сообщении, опубликованном в официальном Twitter вакцины.

Гватемала получила новую партию вакцины "Спутник V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в Гватемалу прибыло почти 2 миллиона доз вакцины "Спутник V" для прививочной кампании в стране", - говорится в сообщении.

В общей сложности в центральноамериканскую страну доставлено не менее 7 млн доз препарата.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, к настоящему времени достигло 626 тыс. Умерли 16 тыс. заболевших ковидом, 608 тыс. человек выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 11,1 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 4,6 млн человек.

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