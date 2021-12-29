Гватемала получила новую партию вакцины "Спутник V"

Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", насчитывающая 2 млн доз, была доставлена в Гватемалу в среду. Об этом говорится сообщении, опубликованном в официальном Twitter вакцины.

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"Сегодня в Гватемалу прибыло почти 2 миллиона доз вакцины "Спутник V" для прививочной кампании в стране", - говорится в сообщении.

В общей сложности в центральноамериканскую страну доставлено не менее 7 млн доз препарата.