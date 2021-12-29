«Порыв души»: сенатор о предложении создать союзное государство России и Украины

«Понятно, что сейчас это невозможно, потому что у власти в Киеве стоят национал-радикалы, которые разжигают эту ненависть против России среди народа. Но в принципе он ничего крамольного не сказал. Мы не раз говорили, что мы реально братские народы, близкие. Украинцы и русские - представители большого русского мира. Если в перспективе появится возможность создания союзного государства, - я не говорю об объединении, именно союзное государство, которое будет к нам дружественно, как с Белоруссией, - это замечательная идея. Я думаю, что ее поддержит население и Украины, и России», - заявил Джабаров.