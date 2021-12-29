«Порыв души»: сенатор о предложении создать союзное государство России и Украины

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал предложение депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о создании союзного государства России и Украины. По словам сенатора, в настоящее время создание подобного союза невозможно, высказывание парламентария он назвал «порывом души».
«Понятно, что сейчас это невозможно, потому что у власти в Киеве стоят национал-радикалы, которые разжигают эту ненависть против России среди народа. Но в принципе он ничего крамольного не сказал. Мы не раз говорили, что мы реально братские народы, близкие. Украинцы и русские - представители большого русского мира. Если в перспективе появится возможность создания союзного государства, - я не говорю об объединении, именно союзное государство, которое будет к нам дружественно, как с Белоруссией, - это замечательная идея. Я думаю, что ее поддержит население и Украины, и России», - заявил Джабаров.
Сенатор отметил, что заявления украинского депутата Кивы о России «всегда достаточно принципиальные».
«Он очень негативно относится к нынешней киевской власти, считает, что она стравливает два народа... У него рейтинг и так высокий. Думаю, что это (заявление - прим. ред.) - порыв души», - добавил он.
Ранее Кива заявил в эфире телеканала «Россия-1», что Украина и Россия должны создать единое союзное государство. По словам парламентария, сегодня Россия диктует свои условия и заявляет о своих правах на ту территорию, которая должна находиться в одном славянском союзе. Кива отметил, что славянские народы должны воссоединиться, чтобы вместе противостоять западным государствам.