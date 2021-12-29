Ким Чен Ын сильно похудел

СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности политика: он стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего правления.
В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера. За несколько месяцев до этого резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни, однако некоторые эксперты предположили, что он перешёл на более здоровый образ жизни.
Наблюдатели подсчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по шесть-семь килограммов в год и к 2020-му весил уже 140 килограммов.