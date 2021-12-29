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1 час назад

Ким Чен Ын серьёзно похудел

Лидер КНДР появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын сильно похудел
Фото: kcna.kpkcna.kp

СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности политика: он стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего правления.

В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера. За несколько месяцев до этого резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни, однако некоторые эксперты предположили, что он перешёл на более здоровый образ жизни.

Наблюдатели подсчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по шесть-семь килограммов в год и к 2020-му весил уже 140 килограммов.

В мире,Чен Ким,
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