Ким Чен Ын сильно похудел

Лидер КНДР появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи.

Фото: kcna.kp kcna.kp

СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности политика: он стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего правления.

В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера. За несколько месяцев до этого резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни, однако некоторые эксперты предположили, что он перешёл на более здоровый образ жизни.