Зеленского назвали разочарованием года

Почти половина украинцев назвали президента страны Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, пишет «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, о разочаровании, которое принес им Зеленский, заявили 45,1% опрошенных. При этом 17,3% респондентов посчитали украинского лидера политиком года.

Также участники опроса назвали политиками года экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова (8,1%) и лидера партии «Евросолидарность» Петра Порошенко (8%). Еще 14,6% украинцев заявили, что, по их мнению, нет политиков года вообще.

Бывший глава Украины Петр Порошенко также стал разочарованием года для 3,2% участников исследования, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук для 3% респондентов, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко разочаровала 1,5% украинцев.

Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года - человеком года - президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель (3,1%), американского бизнесмена Илона Маска (3%) и президента США Джо Байдена (2,7%).