В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
33 минуты назад

Зеленского назвали разочарованием года

Почти половина украинцев назвали президента страны Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, пишет «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, о разочаровании, которое принес им Зеленский, заявили 45,1% опрошенных. При этом 17,3% респондентов посчитали украинского лидера политиком года.

Также участники опроса назвали политиками года экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова (8,1%) и лидера партии «Евросолидарность» Петра Порошенко (8%). Еще 14,6% украинцев заявили, что, по их мнению, нет политиков года вообще.

Бывший глава Украины Петр Порошенко также стал разочарованием года для 3,2% участников исследования, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук для 3% респондентов, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко разочаровала 1,5% украинцев.

NYT: Войну России и Украины может спровоцировать Зеленский

Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года - человеком года - президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель (3,1%), американского бизнесмена Илона Маска (3%) и президента США Джо Байдена (2,7%).

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым в деле о государственной измене. 17 декабря он покинул страну. При этом Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский ненавидит и боится его, и именно с этим связано уголовное преследование.

В мире,Видео,Дмитрий Разумков,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Джозеф Байден,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,Интерфакс,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители