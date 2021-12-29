Россия может «напасть» на Украину при соблюдении пяти стратегических условий, пишет аналитик Юджин Чаусовский в статье для журнала Foreign Policy. По его словам, отсутствие любого из них делает шанс на «вторжение» очень маловероятным.

Что касается необходимых условий, то по версии Чаусовского они следующие: «спусковой крючок», поддержка на местах, ожидаемый военный отклик, технические возможности и относительно низкие издержки, в том числе по линии санкций и каких-либо дипломатических ограничений.

В качестве примера аналитик приводит российско-грузинский конфликт 2008 года, в котором, по его словам, все пять условий были соблюдены. Так, Чаусовский утверждает, что «спусковым крючком» стал обстрел южноосетинских сел грузинскими военными, в Южной Осетии и Абхазии поддержали ввод российских сил, силы Грузии намного уступали армии России, а техническую возможность обеспечил прямой доступ к грузинской территории через Рокский туннель, ну и издержки ожидались небольшие, учитывая, что Грузия не входила в НАТО.

При этом в нынешней ситуации «вторжение России» на Украину Чаусовский называет маловероятным. По его мнению, Украина пользуется серьезной поддержкой Запада, даже не входя в НАТО, поэтому как минимум политические и экономические издержки могут быть слишком высоки в случае «нападения».

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