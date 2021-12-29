Литва отказалась выполнять требование ЕС по беженцам

«Если мы станем всех задержанных нелегалов доставлять на контрольно-пропускные пункты (КПП), чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища (как этого требуют в ЕС), это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна», — объявил заместитель главы МВД Литвы.