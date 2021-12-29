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39 минут назад

В Германии заявили о кризисе в правительстве из-за «Северного потока-2»

Разные позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок по вопросу российского газопровода «Северный поток-2» говорят о кризисе внутри немецкого правительства. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

Ранее канцлер Олаф Шольц назвал новый газопровод совместным коммерческим проектом. При этом он пообещал, что новое правительство Германии «сделает все» для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину не прекращался. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что «Северный поток - 2» не может считаться частным коммерческим проектом из-за его большой геостратегической роли.

В свою очередь Штефан Котре подчеркнул, что «Северный поток - 2» стал из частного коммерческого проекта геополитической проблемой «исключительно по идеологическим соображениям».

В Германии допустили заморозку "Северного потока-2"

При этом сейчас новое немецкое правительство ставит под угрозу как стабильность поставок энергоносителей в Европу, так и отношения с Россией, считает он.

«Остается надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии «Зеленых»», — заявил Котре.

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, обходя транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу. Газопровод был достроен еще в сентябре и начата его сертификация. Однако в ноябре, несмотря на резкий рост цен на газ, немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации из-за несоответствия оператора «Северного потока – 2» европейскому законодательству.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что противники проекта «Северный поток – 2», которые мешают его работе, поступают глупо. По его словам, поступление газа из «Северного потока – 2» привело бы к снижению цен в Европе.

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