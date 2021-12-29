Стало известно о кризисе в правительстве ФРГ из-за «Севпотока-2»

Противоречия между позициями канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок в отношении газопровода «Северный поток-2» указывают на кризис внутри немецкого правительства. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

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Политик подчеркнул, что «Северный поток-2» раздули из частного коммерческого процесса в геополитическую проблему исключительно по идеологическим соображениям. По его мнению, немецкое правительство оторвано от реальности и тем самым ставит под угрозу не только проверенное десятилетиями энергетическое партнерство между Германией и Россией, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу.

«Остается надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии "Зеленых"», — отметил Котре.