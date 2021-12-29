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47 минут назад

Кличко показал календарь на 2222 год по мотивам своей оговорки

Мэр Киева Виталий Кличко показал в своем Instagram календарь на 2222 год после курьезной оговорки.

Кличко показал календарь на 2222 год
Фото: InstagramInstagram

На снимке политик держит в руках календарь с новогодним поздравлением и собственным изображением на обложке.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", – подписал Кличко публикацию, напомнив другой известный свой перл.

Ранее на одном из мероприятий мэр Киева, произнося речь, не смог назвать год, который наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала он оговорился и назвал 2220-й год, а затем исправил себя, назвав 2222-й.

В мире,Виталий Кличко,
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