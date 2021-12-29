В бундестаге призвали США перестать «играть с огнем»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что США необходимо перестать «играть с огнем» и настраивать на это Украину. Он подчеркнул, что Вашингтон всячески поощряет необоснованные требования Киева в отношении «Северного потока — 2», пишет «Лента.ру».
Политик также выразил свое отношение к недавно подписанному президентом США Джо Байденом оборонному бюджету страны на 2022 год, в который не были включены санкции против российского газопровода. Он указал, что подобный шаг можно считать «маленьким лучом надежды». Однако Котре подчеркнул, что о полной ясности относительно судьбы «Северного потока — 2» можно будет говорить лишь тогда, когда в США откажутся от любого вмешательства в поставки газа в Европу.
27 декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год. В документе предусмотрены средства на сдерживание России, однако не указаны новые санкции против реализации проекта «Северный поток — 2». Кроме того из финальной версии оборонного бюджета исключили инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, среди которых состоятельные бизнесмены, министры, журналисты и общественные деятели, близкие к властям.
Германия 16 ноября временно приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2».