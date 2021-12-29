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1 час назад

В бундестаге призвали США перестать играть с огнем и подстрекать к этому Украину

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре призвал США перестать играть с огнем и подстрекать к этому Украину. В комментарии «Ленте.ру» он отметил, что Вашингтон прямо и косвенно поощряет выдвижение Киевом необоснованных требований в отношении газопровода «Северный поток-2».

В бундестаге призвали США перестать играть с огнем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик также прокомментировал недавнее подписание президентом США Джо Байденом оборонного бюджета на 2022 год без включения в него санкций против газопровода. По его словам, подобный шаг является «маленьким лучиком надежды».

«Но лишь когда США придут в себя и откажутся от любого вмешательства в поставки газа в Европу, мы сможем говорить о полной ясности [относительно будущего газопровода]», — отметил Котре.

27 декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались. Из финальной версии проекта также исключили инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, включая министров, состоятельных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов, предположительно близких к властям.

16 ноября Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Приостановление данного процесса связано с юридическими изменениями. Немецкий регулятор уточнил, что продолжит сертификацию после того, как «Газпром» завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали.

В мире,Джозеф Байден,Газпром,Бундестаг,Lenta.ru,
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