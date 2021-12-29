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1 час назад

На Украине признали информационную политику РФ угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в ней информполитику России назвали угрозой. Её, согласно документу, определили угрозой не только для Киева, но и для других демократических стран, сообщает РИА Новости.

Украина объявила угрозой информационную политику России
Фото: ReutersReuters

Информационная политика Российской Федерации — угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам. Специальные информационные операции России направляются на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах, — отмечается в документе.

Ограничительные меры в стратегии названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию. Также угрозой в документе определено серьёзное развитие социальных сетей, в то время как уровень медиаграмотности населения остаётся низким.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Украины в начале февраля утвердил закон, который предусматривает введение запрета на транслирование российских фильмов и ТВ-программ на территории страны. Это не единственное решение, направленное на ограничение «российского влияния» на Украине.

В мире,Безопасность,Социальный мониторинг,Владимир Зеленский,РИА Новости,
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