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25 минут назад

Киев допустил переход к "плану Б" в отношениях с РФ

На Украине и Западе рассматривают два варианта развития отношений с Россией. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Киев допустил переход к "плану Б" в отношениях с РФ
Фото: ReutersReuters

«Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над "вариантом А" — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому также все активно готовятся", — сказала Маркарова.

При этом посол не уточнила, что именно подразумевает второй план, но и отрицать уточнение журналиста о «потенциальном военном противостоянии» и подготовке Запада к нему не стала.

Кроме того, по словам Маркаровой, США активно обращаются к России, чтобы сфокусироваться на основном дипломатическом варианте развития событий.

«Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Америка не готова им поступаться», — подытожила посол.

Кто поддержит Украину в конфликте с Россией

В мире,Оксана Маркарова,РИА Новости,
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